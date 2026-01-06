दरगाह बनाम मंदिर मामला: हाईकोर्ट का फैसला, याचिकाकर्ता को दीपक जलाने की इजाजत

पिछले वर्ष 1 दिसंबर को मदुरै हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामिनाथन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पर्व के दिन दीपम जलाने की अनुमति दी थी। अदालत ने इसे धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ा विषय मानते हुए आदेश दिया था कि कार्तिगई दीपम जलाया जाए। हालांकि, प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए इस आदेश को लागू नहीं किया। अधिकारियों का कहना था कि मंदिर और दरगाह से जुड़े विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विवाद की संभावना है, जिससे शांति भंग हो सकती है।