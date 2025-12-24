महाकाल दर्शन: भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कल से बंद, ऑफलाइन मिलेगी अनुमति

अनुमति श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के अनुसार ही प्रदान की जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी भक्त निराश होकर न लौटे, इसलिए भस्म आरती में चलायमान दर्शन व्यवस्था भी लागू की जाएगी। भीड़ प्रबंधन के तहत 31 दिसंबर को एक दिन के लिए ऑफलाइन भस्म आरती व्यवस्था भी बंद रखी जाएगी, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर बनी रहे।