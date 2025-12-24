महाकाल दर्शन: भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग कल से बंद, ऑफलाइन मिलेगी अनुमति

उज्जैन महाकाल मंदिर (फाइल फोटो- IANS)
उज्जैन। नववर्ष के स्वागत और वर्ष 2025 की विदाई के अवसर पर राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में देशभर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमडऩे की संभावना है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं।
बढ़ती भीड़ को देखते हुए भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 25 दिसंबर से बंद कर दी जाएगी। इस अवधि में भस्म आरती के लिए ऑफलाइन व्यवस्था लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को एक दिन पूर्व मंदिर परिसर में स्थित काउंटर विंडो पर पहुंचकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।
अनुमति श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के अनुसार ही प्रदान की जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी भक्त निराश होकर न लौटे, इसलिए भस्म आरती में चलायमान दर्शन व्यवस्था भी लागू की जाएगी। भीड़ प्रबंधन के तहत 31 दिसंबर को एक दिन के लिए ऑफलाइन भस्म आरती व्यवस्था भी बंद रखी जाएगी, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर बनी रहे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग