सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर की नींव, ममता बनर्जी ने रखी आधारशिला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में महाकाल महातीर्थ मंदिर की नींव रखी। उन्होंने इसे उत्तर बंगालवासियों के लिए बड़ा तोहफ़ा बताते हुए दावा किया कि यह मंदिर दुनिया के सबसे बड़े शिव मंदिरों में शामिल होगा। मंदिर की ज़मीन ट्रस्ट को सौंप दी गई है और निर्माण की ज़िम्मेदारी हिडको को दी गई है। यह परियोजना उत्तर बंगाल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक बनेगी।