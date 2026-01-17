सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर की नींव, ममता बनर्जी ने रखी आधारशिला

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शुक्रवार को प्रस्तावित महाकाल महातीर्थ मंदिर के उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित करती हुईं। (Photo: IANS)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में महाकाल महातीर्थ मंदिर की नींव रखी। उन्होंने इसे उत्तर बंगालवासियों के लिए बड़ा तोहफ़ा बताते हुए दावा किया कि यह मंदिर दुनिया के सबसे बड़े शिव मंदिरों में शामिल होगा। मंदिर की ज़मीन ट्रस्ट को सौंप दी गई है और निर्माण की ज़िम्मेदारी हिडको को दी गई है। यह परियोजना उत्तर बंगाल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक बनेगी।
सिलीगुड़ी में यह अब तक की सबसे बड़ी धार्मिक परियोजना होगी। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष ही इस परियोजना की घोषणा की थी और ट्रस्ट बोर्ड गठन की बात कही थी। यह उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इससे पहले उन्होंने दीघा में 250 करोड़ की लागत से जगन्नाथ मंदिर और हाल ही न्यू टाउन में 262 करोड़ की लागत से दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी थी।
