राष्ट्रीय

पत्नी से लड़ाई के बाद पति ने उठाया ऐसा कदम, पांच को गंवानी पड़ी जिंदगी, जानिए पूरा मामला

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में एक व्यक्ति ने पत्नी से विवाद के बाद अपने चार बच्चों को कुएं में फेंक दिया और फिर खुद भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली।

मुंबई

Devika Chatraj

Aug 17, 2025

पत्नी से विवाद के बाद पति ने की आत्महत्या (File Photo)

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोरहाले गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शनिवार को एक पिता ने अपनी पत्नी से हुए विवाद के बाद अपने चार बच्चों को कुएं में फेंक दिया और फिर खुद भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस घटना में मृतकों की पहचान अरुण सुनील काले (30 वर्ष), उनकी बेटी शिवानी (9 वर्ष), और बेटों प्रेम (7 वर्ष), वीर (6 वर्ष) और कबीर (5 वर्ष) के रूप में की है।

क्या था मामला?

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, अरुण सुनील काले का अपनी पत्नी शिल्पा के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। शिल्पा अपने पति से झगड़े के बाद अपने मायके, नासिक जिले के येवला में रह रही थी। उनके चारों बच्चे अहिल्यानगर के एक आश्रम स्कूल में पढ़ते थे। अरुण अपनी पत्नी के घर वापस न आने से नाराज था। शनिवार को उसने अपने बच्चों को स्कूल से यह कहकर ले गया कि वह उनकी हेयरकट करवाने जा रहा है।

आत्महत्या से पत्नी से बात करने की कोशिश

इसके बाद, वह बच्चों को लेकर कोरहाले गांव पहुंचा और अपनी पत्नी से फोन पर बात करने की कोशिश की। जब शिल्पा ने उसका फोन नहीं उठाया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो गुस्से में अरुण ने अपने चारों बच्चों को कुएं में फेंक दिया और फिर खुद भी कूद गया।

कैसे हुआ घटना का खुलासा?

पुलिस को सूचना मिली जब कुछ लोगों ने कुएं में एक शव देखा और पास में एक मोटरसाइकिल खड़ी पाई। राहता पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और कुएं से पांच शव बरामद किए। अहिल्यानगर जिला पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है और मामले की गहन जांच शुरू की गई है। पुलिस ने शिल्पा से बातचीत के दौरान पुष्टि की कि अरुण ने आत्महत्या की धमकी दी थी।

