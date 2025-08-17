पत्नी से लड़ाई के बाद पति ने उठाया ऐसा कदम, पांच को गंवानी पड़ी जिंदगी, जानिए पूरा मामला

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोरहाले गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शनिवार को एक पिता ने अपनी पत्नी से हुए विवाद के बाद अपने चार बच्चों को कुएं में फेंक दिया और फिर खुद भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस घटना में मृतकों की पहचान अरुण सुनील काले (30 वर्ष), उनकी बेटी शिवानी (9 वर्ष), और बेटों प्रेम (7 वर्ष), वीर (6 वर्ष) और कबीर (5 वर्ष) के रूप में की है।