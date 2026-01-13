शरद पवार से मिलने के बाद क्या अजित पवार के सीएम के साथ बिगड़ेंगे रिश्ते? जानें डिप्टी सीएम ने क्या कहा

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में नगर निकाय चुनावों के लिए उनके गुट और शरद पवार गुट के बीच संयुक्त चुनावी रणनीति पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना था कि अगर दोनों गुट आमने-सामने चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा होगा, जिसे हर हाल में टालना जरूरी था। कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता नगर निकाय चुनाव जीतना है।