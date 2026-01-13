13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शरद पवार से मिलने के बाद क्या अजित पवार के सीएम के साथ बिगड़ेंगे रिश्ते? जानें डिप्टी सीएम ने क्या कहा

अजित पवार ने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में नगर निकाय चुनावों के लिए उनके गुट और शरद पवार गुट के बीच संयुक्त चुनावी रणनीति पर सहमति बनी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Jan 13, 2026

Ajit Pawar, NCP reunion, Sharad Pawar faction, Maharashtra local body elections,

अजित पवार ने शरद पवार और सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

Maharashtra local body elections: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार ने मंगलवार को अपने परिवार के दोबारा एकजुट होने और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की नजदीकी पर प्रतिक्रिया दी है। यह बयान उन्होंने राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले दिया।

‘चुनाव जीतना है प्राथमिकता’

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में नगर निकाय चुनावों के लिए उनके गुट और शरद पवार गुट के बीच संयुक्त चुनावी रणनीति पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना था कि अगर दोनों गुट आमने-सामने चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा होगा, जिसे हर हाल में टालना जरूरी था। कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता नगर निकाय चुनाव जीतना है।

इस दौरान अजित पवार ने उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से केवल ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

सीएम के साथ रिश्तों को लेकर क्या बोले अजित पवार

इस दौरान उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ रिश्तों पर भी बात की। जब अजित पवार से पूछा गया कि स्थानीय निकाय चुनावों में एनसीपी के दोनों गुटों की एकजुटता से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, तो उन्होंने साफ कहा, “नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 100 प्रतिशत नहीं पड़ेगा।”

बीएमसी चुनावों में सांप्रदायिकता पर कड़ा रुख

इस दौरान अजित पवार ने बीएमसी चुनावों को सांप्रदायिक रंग दिए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी सोच पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है और यह बाबासाहेब आंबेडकर की विचारधारा के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और जो भी देशद्रोह करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

‘मराठी मानुष’ को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए अजित पवार ने कहा, “आपका अस्तित्व खतरे में है, ऐसा कहना गलत है। आप पूरा महाराष्ट्र नहीं हैं और न ही यहां के अकेले मराठी हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीएमसी की कमान मराठी व्यक्ति के हाथ में ही रहेगी।

ये भी पढ़ें

ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस ने जताया दुख, कश्मीर का जिक्र कर ईराक और ईरान को लेकर कही ये बात
राष्ट्रीय
Iran protests, Congress reaction on Iran, Indian National Congress statement, Congress on Iran unrest,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 05:51 pm

Hindi News / National News / शरद पवार से मिलने के बाद क्या अजित पवार के सीएम के साथ बिगड़ेंगे रिश्ते? जानें डिप्टी सीएम ने क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.