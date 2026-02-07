अजित पवार की मौत के बाद अब उनका बेटा करेगा कुछ बड़ा, शरद पवार की इस सीट से…

Political Speculation: महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics)में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP - अजित पवार गुट) में नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य की रणनीतियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबरों की मानें तो उप मुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar NCP) के बेटे पार्थ पवार (Parth Pawar News) राजनीति की मुख्यधारा में मजबूती से स्थापित करने के लिए बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। चर्चा यह है कि पार्थ पवार को न केवल पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है, बल्कि उन्हें राज्यसभा (Sharad Pawar Rajya Sabha Seat) भेज कर संसद में भी एंट्री दिलाई जा सकती है।