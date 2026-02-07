अजित पवार के निधन के बाद भतीजे रोहित पवार ने किया खुलासा, कहा- दादा का सपना था कि ….

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार को याद करते हुए उनके भतीजे और विधायक रोहित पवार ने बारामती के पिंपली गांव में जिला परिषद चुनाव के लिए मतदान करने के बाद एक बड़ा खुलासा किया है। रोहित पवार ने कहा कि अजित दादा की हमेशा से यही इच्छा थी कि पूरा परिवार एक साथ आए। उन्होंने बताया कि इस दिशा में दादा स्वयं लगातार प्रयास कर रहे थे। चाहे सुप्रिया ताई हों या पवार साहब, हम सभी की कोशिशें भी यही रही हैं। पवार परिवार के तौर पर हम आज भी एकजुट हैं और दादा का यह सपना कि परिवार हमेशा साथ रहे, निश्चित रूप से साकार होगा। आज परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि सभी अपने-आप एक साथ आ रहे हैं और परिवार एक बार फिर संगठित हो रहा है।"