Mahua Moitra Attack: ‘क्या संसद में चीन का नाम लेना मना है?’ राहुल के समर्थन में उतरीं महुआ, मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल

Mahua Moitra Attacks Modi Govt: लोकसभा के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान भारी हंगामा मचा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के अंशों का हवाला देकर 2017 के डोकलाम विवाद पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने सदन में कहा कि किताब के मुताबिक चार चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और वे डोकलाम में कैलाश रिज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भाजपा सांसद तेजसवी सूर्या के देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले आरोपों का जवाब देते हुए कहा, "एक युवा सहकर्मी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया… क्योंकि उन्होंने हमारी देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की समझ पर सवाल उठाया, मैं सेना प्रमुख नरवणे की किताब से कुछ पढ़ना चाहता हूं। अच्छी तरह सुनिए, आप समझेंगे कि कौन देशभक्त है।"