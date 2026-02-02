2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Mahua Moitra Attack: ‘क्या संसद में चीन का नाम लेना मना है?’ राहुल के समर्थन में उतरीं महुआ, मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल

Mahua Moitra Attacks Modi Govt: लोकसभा के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान भारी हंगामा मचा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब &#8216;फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी&#8217; के अंशों का हवाला देकर 2017 के डोकलाम विवाद पर सरकार को घेरने की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 02, 2026

mahua-moitra

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा

Mahua Moitra Attacks Modi Govt: लोकसभा के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान भारी हंगामा मचा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के अंशों का हवाला देकर 2017 के डोकलाम विवाद पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल ने सदन में कहा कि किताब के मुताबिक चार चीनी टैंक भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और वे डोकलाम में कैलाश रिज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भाजपा सांसद तेजसवी सूर्या के देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले आरोपों का जवाब देते हुए कहा, "एक युवा सहकर्मी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया… क्योंकि उन्होंने हमारी देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की समझ पर सवाल उठाया, मैं सेना प्रमुख नरवणे की किताब से कुछ पढ़ना चाहता हूं। अच्छी तरह सुनिए, आप समझेंगे कि कौन देशभक्त है।"

राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू ने जताई आपत्ति

राहुल के किताब पढ़ने की कोशिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता लोकसभा में वह किताब पेश करें जिसका हवाला दे रहे हैं, क्योंकि वह किताब प्रकाशित नहीं हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी हस्तक्षेप किया, कहा कि अप्रकाशित सामग्री का सदन में जिक्र नियमों के विरुद्ध है।

राहुल गांधी ने किया पलटवार

स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को अनुमति नहीं दी और अभिभाषण पर फोकस करने को कहा। इससे विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही में बाधा आई। राहुल ने पलटवार में कहा, "इसमें क्या ऐसा है जो उन्हें इतना डराता है? अगर वे नहीं डरते, तो मुझे आगे पढ़ने दें।"

महुआ मोइत्रा ने किया राहुल गांधी को सपोर्ट

इस पूरे विवाद पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा राहुल गांधी के समर्थन में उतर आईं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में सरकार पर तीखा हमला बोला। मोइत्रा ने कहा, "संसद में कोई हंगामा नहीं था। यह अविश्वसनीय है कि सत्तारूढ़ पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संसदीय मंत्री मिलकर विपक्ष पर कुछ भी कह सकते हैं।" उन्होंने सवाल उठाया, "क्या भारत-चीन संबंधों का जिक्र सदन में नहीं किया जा सकता? भारत-पाकिस्तान या भारत-अमेरिका संबंधों का? हम क्या करें? बैठकर जय प्रधानमंत्री बोलें? क्या यही सदन का काम है?"

उन्हें कोई नियम नहीं रोक सकता

मोइत्रा ने विपक्ष को 'देशद्रोही' कहने का आरोप लगाते हुए कहा, "वे हमें देशद्रोही कहते हैं, कीचड़ उछालते हैं और यह सब ठीक है। कोई नियम उन्हें नहीं रोकता। लेकिन हम कुछ कहें तो हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं।" उन्होंने तेजसवी सूर्या का जिक्र करते हुए कहा, "कोई जैसे तेजसवी सूर्या कुछ भी कह सकता है और तालियां मिलती हैं, लेकिन विपक्ष के बोलने पर रोक लग जाती है।"

मोइत्रा ने दिया नियम 349 का हवाला

मोइत्रा ने नियम 349 का हवाला दिया, कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में सब कुछ शामिल है, तो चर्चा क्यों रोकी जा रही है? यह घटना संसद में विदेश नीति, विशेषकर चीन के साथ संबंधों पर बहस की मांग को लेकर नया मोड़ ले चुकी है। विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे नियमों का उल्लंघन करार दे रहा है। पूर्व सेना प्रमुख की किताब पर विवाद बढ़ने से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है, और आगे की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हैं।

ये भी पढ़ें

अपनी आदत से लाचार पाकिस्तान फिर हटेगा पीछे? गावस्कर के इस बयान से तिलमिला जाएंगे पाकिस्तानी
क्रिकेट
Sunil Gavaskar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 05:43 pm

Hindi News / National News / Mahua Moitra Attack: ‘क्या संसद में चीन का नाम लेना मना है?’ राहुल के समर्थन में उतरीं महुआ, मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.