गुजरात में हुआ बड़ा हादसा, पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में कार्गो रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

वहीं कलेक्टर ने घटना के जांच के आदेश दिए है ताकि बता लगाया जा सके कि रोपवे के निर्माण उपयोग प्रणाली में सुरक्षा संबंधी खामियों के कारण केबल टूट गई या नहीं। सरकारी प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा, "दो रोपवे थे - एक सामान ले जाने के लिए और दूसरा यात्रियों के लिए। सामान ले जाने वाले रोपवे का तार टूट गया है।