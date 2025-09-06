गुजरात में हुआ बड़ा हादसा, पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में कार्गो रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में रोपवे के लिए निर्माण सामग्री ले जा रही एक ट्रॉली के टूट जाने से शनिवार को छह लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब कार्गो रोपवे का केबल तार टूट गया। इसके बाद ट्रॉली नीचे गिर गई। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई।
पंचमहल के डीएसपी हर्ष दुधात ने कहा, पावागढ़ में रोपवे के लिए निर्माण सामग्री ले जा रही एक ट्रॉली के टूट जाने से छह लोगों की मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस और अग्निशमन दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव एवं राहत कार्य कर रहे हैं।
बता दें कि यह मंदिर करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहां पहुंचने के लिए 2 हजार सीढियां चढ़कर पहुंचते है या केबल कार के जरिए शिखर तक पहुंचा जाता है। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण जनता के लिए बनाया गया रोपवे सुबह से ही बंद था।
अधिकारियों के अनुसार, ट्रॉली का इस्तेमाल मंदिर के अन्नक्षेत्र (सामुदायिक रसोई) के लिए निर्माण सामग्री और रसोई का सामान ले जाने के लिए किया जा रहा था, तभी सहायक केबल टूट गई और ट्रॉली पहाड़ी से नीचे गिर गई।
घटना को लेकर पंचमहल के पुलिस उपाधीक्षक डॉ. हरेशभाई दूधात ने मृतकों की पुष्टि की और कहा कि शवों को हलोल रेफरल अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे की खबर मिलते ही ज़िला कलेक्टर, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुँच गए।
वहीं कलेक्टर ने घटना के जांच के आदेश दिए है ताकि बता लगाया जा सके कि रोपवे के निर्माण उपयोग प्रणाली में सुरक्षा संबंधी खामियों के कारण केबल टूट गई या नहीं। सरकारी प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा, "दो रोपवे थे - एक सामान ले जाने के लिए और दूसरा यात्रियों के लिए। सामान ले जाने वाले रोपवे का तार टूट गया है।