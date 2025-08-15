BREAKING: स्वतंत्रता दिवस पर बर्धमान में बड़ा हादसा, 10 की मौत, 30 घायल

पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि यात्रियों से भरी एक निजी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अलगा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस में कई यात्री फंस गए।