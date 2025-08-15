BREAKING: स्वतंत्रता दिवस पर बर्धमान में बड़ा हादसा, 10 की मौत, 30 घायल

पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि यात्रियों से भरी एक निजी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अलगा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस में कई यात्री फंस गए।
घटना की सूचना मिलते ही बर्धमान जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से बस को ट्रक से अलग किया गया और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि ट्रक बिना की सूचना के सड़क किनारे खड़ा था। इसके कारण हादसा हुआ। फिलहाल, पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है।