करूर हादसे में आया बड़ा अपडेट: 104 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे, 6 का इलाज जारी

जिलाधिकारी एम थंगावेल ने कहा- भगदड़ में घायल हुए 110 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि अब तक 104 घायल पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट चुके हैं।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Sep 30, 2025

करूर भगदड़ में घायल 110 में से 104 लोग हुए स्वस्थ (Photo-IANS)

तमिलनाडु के करूर में टीवीके नेता विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई जबकि 110 लोग घायल हो गए थे। वहीं अब घायलों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा अपडेट के मुताबिक घायलों में से 104 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए है और उनको अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई है। हालांकि 6 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। 

जिलाधिकारी ने दी जानकारी

मामले में करूर के जिलाधिकारी एम थंगावेल ने कहा- भगदड़ में घायल हुए 110 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि अब तक 104 घायल पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 5 मरीज करूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एक मरीज अपोलो अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। 

27 सितंबर को हुआ था हादसा

बता दें कि यह हादसा 27 सितंबर को एक्टर से राजनेता बने विजय की रैली के दौरान हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक बिजली गुल होने से अफरातफरी मच गई, जिसके कारण निकास द्वारों की ओर भागने लग गए। इसके बाद हुई भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित 41 लोगों की मौत हो गई और 110 लोग घायल हो गए थे।

पीड़ित परिवार से मिले केसी वेणुगोपाल

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को करूर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा- जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, वे अपार दुःख में हैं। पूरा तमिलनाडु और देश इस दर्द में शामिल है। हम यहां यह बताने आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है।

CM ने भी जताया दुख

बता दें कि इस हादसे पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गहरा दुःख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का तत्काल राहत पैकेज तथा घायल लोगों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की। साथ ही स्टालिन ने कहा- हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की भयानक घटना दोबारा न हो।

राष्ट्रीय

Updated on:

30 Sept 2025 08:37 pm

Published on:

30 Sept 2025 08:28 pm

Hindi News / National News / करूर हादसे में आया बड़ा अपडेट: 104 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे, 6 का इलाज जारी

