करूर हादसे में आया बड़ा अपडेट: 104 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे, 6 का इलाज जारी

तमिलनाडु के करूर में टीवीके नेता विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई जबकि 110 लोग घायल हो गए थे। वहीं अब घायलों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा अपडेट के मुताबिक घायलों में से 104 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए है और उनको अस्पताल से भी छुट्टी मिल गई है। हालांकि 6 लोगों का इलाज अभी भी जारी है।