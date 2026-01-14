14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेटी, मैं आ रहा हूं…. आखिरी कॉल, चाइनीज मांझे ने छीन ली एक और जिंदगी

Makar Sankranti: व्यक्ति अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में मांझा उनके गले में फंस गया। बाइक की गति तेज होने के कारण मांझे ने गला चीर दिया...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 14, 2026

चाइनीज मांझे से व्यक्ति की मौत

चाइनीज मांझे से व्यक्ति की मौत (Photo-AI)

मकर संक्रांति पर मांझे की चपेट में आने से कई लोगों की मौत होने की खबरें सामने आती हैं। ऐसा ही मामला कर्नाटक के बीदर से सामने आया है, जहां एक खुशहाल सफर अचानक मौत में तब्दील हो गया। व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी बेटी को फोन किया था और कहा कि 'बेटी, मैं आ रही हूं...' लेकिन यह कॉल उसकी आखिरी हो गई। 

गले में लगा मांझा

दरअसल, व्यक्ति अपने घर जा रहा था, तभी अचानक पतंग के मांझे ने उनका गला चीर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दर्द से तड़पते हुए उसने अपनी बेटी को फोन किया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। 

पूरी घटना तालमदगी ब्रिज के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में मांझा उनके गले में फंस गया। बाइक की गति तेज होने के कारण मांझे ने गला चीर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

परिजनों ने लगाया आरोप

वहीं परिजनों ने घटनास्थल पर एंबुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर मौके पर एंबुलेंस पहुंच जाती तो उनकी जान बच जाती। हादसे के बाद स्थानीय लोग और परिजन आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर गए। उन्होंने चाइनीज मांझे को रोकने की मांग की। 

संगारेड्डी में भी व्यक्ति की हुई मौत

संगारेड्डी जिले में बाइक सवार की मांझे से मौत हो गई। यह घटना जिले के फसलवाड़ी गांव में घटी। पुलिस के अनुसार, बिहार निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था, तभी गलती से एक चीनी मांझे की डोर उसके गले में लग गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से बरामद चीनी मांजा को जब्त कर लिया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मकर संक्रान्ति

Published on:

14 Jan 2026 04:03 pm

Hindi News / National News / बेटी, मैं आ रहा हूं…. आखिरी कॉल, चाइनीज मांझे ने छीन ली एक और जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.