बेटी, मैं आ रहा हूं…. आखिरी कॉल, चाइनीज मांझे ने छीन ली एक और जिंदगी

चाइनीज मांझे से व्यक्ति की मौत (Photo-AI)
मकर संक्रांति पर मांझे की चपेट में आने से कई लोगों की मौत होने की खबरें सामने आती हैं। ऐसा ही मामला कर्नाटक के बीदर से सामने आया है, जहां एक खुशहाल सफर अचानक मौत में तब्दील हो गया। व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी बेटी को फोन किया था और कहा कि 'बेटी, मैं आ रही हूं...' लेकिन यह कॉल उसकी आखिरी हो गई।
दरअसल, व्यक्ति अपने घर जा रहा था, तभी अचानक पतंग के मांझे ने उनका गला चीर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दर्द से तड़पते हुए उसने अपनी बेटी को फोन किया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए।
पूरी घटना तालमदगी ब्रिज के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्ति अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में मांझा उनके गले में फंस गया। बाइक की गति तेज होने के कारण मांझे ने गला चीर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
वहीं परिजनों ने घटनास्थल पर एंबुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर मौके पर एंबुलेंस पहुंच जाती तो उनकी जान बच जाती। हादसे के बाद स्थानीय लोग और परिजन आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर गए। उन्होंने चाइनीज मांझे को रोकने की मांग की।
संगारेड्डी जिले में बाइक सवार की मांझे से मौत हो गई। यह घटना जिले के फसलवाड़ी गांव में घटी। पुलिस के अनुसार, बिहार निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था, तभी गलती से एक चीनी मांझे की डोर उसके गले में लग गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से बरामद चीनी मांजा को जब्त कर लिया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
