बेटी, मैं आ रहा हूं…. आखिरी कॉल, चाइनीज मांझे ने छीन ली एक और जिंदगी

मकर संक्रांति पर मांझे की चपेट में आने से कई लोगों की मौत होने की खबरें सामने आती हैं। ऐसा ही मामला कर्नाटक के बीदर से सामने आया है, जहां एक खुशहाल सफर अचानक मौत में तब्दील हो गया। व्यक्ति ने मरने से पहले अपनी बेटी को फोन किया था और कहा कि 'बेटी, मैं आ रही हूं...' लेकिन यह कॉल उसकी आखिरी हो गई।