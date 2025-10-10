दलितों-आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर खरगे का BJP और RSS पर तीखा हमला, कहा- यह संविधान के लिए खतरा

Mallikarjun Kharge attacks BJP and RSS: देश में दलितों और आदिवासियों को खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा प्रहार किया है। खरगे ने इन दोनों पर सामंती मानसिकता को बढ़ावा देने और देश में बढ़ती जाति-आधारित हिंसा पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया। 2013 से 2023 तक के एनसीआरबी आंकड़ों का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा कि दलितों के खिलाफ अपराध 46% बढ़ गए हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान आदिवासियों के खिलाफ अपराध 91% बढ़ गए हैं।