स्वतंत्रता दिवस पर खड़गे की हुंकार: BJP की साजिश होगी बेनकाब, ‘वोट अधिकार यात्रा’ का ऐलान

79वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो संदेश में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग (EC) पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र का आधार हैं, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए अनैतिक हथकंडे अपना रही है। खड़गे ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के 1949 के संविधान सभा बयान का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता को सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है।
खड़गे ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने को साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जीवित लोगों को मृत घोषित कर और मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर विपक्षी वोटों को काटा जा रहा है। EC की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आयोग यह बताने को तैयार नहीं था कि किनके नाम और क्यों हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जिसने EC को सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, का स्वागत करते हुए खड़गे ने कहा कि इससे सत्ताधारी दल की मंशा उजागर हुई है।
खड़गे ने राहुल गांधी के हवाले से कहा कि लोकसभा चुनाव में आंकड़ों से साबित हो चुका है कि एक सीट पर गड़बड़ी से परिणाम बदले गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों पर कांग्रेस को सभी खंडों में बढ़त थी, लेकिन एक खंड में बीजेपी की बढ़त ने उनके प्रत्याशी को हरा दिया। खड़गे ने दावा किया कि एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें चुनाव से एक दिन पहले ‘एडिशनल लिस्ट’ के नाम पर नई मतदाता सूची भेजी जाती है, जिसकी जांच का समय नहीं मिलता।
खड़गे ने देशभर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मतदाता सूची की जांच करने को कहा। उन्हें यह देखने के लिए निर्देशित किया कि कितने नाम काटे गए, कितनों को मृत घोषित किया गया, कितने अन्य बूथों पर शिफ्ट किए गए, या बाहरी नाम जोड़े गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन गड़बड़ियों की जानकारी जुटाने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। खड़गे ने इसे लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई बताते हुए महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, और सुभाष चंद्र बोस के सपनों को संरक्षित करने का संकल्प लिया।
इस मुद्दे को जन-जन तक ले जाने के लिए खड़गे ने बताया कि राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से ‘वोट अधिकार यात्रा’ शुरू करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और देशवासियों से इसे सफल बनाने की अपील की। यह यात्रा मतदाता सूची में पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है।