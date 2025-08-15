स्वतंत्रता दिवस पर खड़गे की हुंकार: BJP की साजिश होगी बेनकाब, ‘वोट अधिकार यात्रा’ का ऐलान

खड़गे ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने को साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जीवित लोगों को मृत घोषित कर और मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर विपक्षी वोटों को काटा जा रहा है। EC की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आयोग यह बताने को तैयार नहीं था कि किनके नाम और क्यों हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जिसने EC को सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, का स्वागत करते हुए खड़गे ने कहा कि इससे सत्ताधारी दल की मंशा उजागर हुई है।