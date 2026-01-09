मैं देश नहीं झुकने दूंगा…खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, विदेश नीति को बताया Wild Pendulum

कांग्रेस अध्यक्ष ने अमेरिकी टैरिफ और रूसी तेल पर डोनाल्ड ट्रंप के रुख को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप रोज़ाना भारत द्वारा रूसी तेल निर्यात पर टिप्पणी कर रहें हैं, लेकिन पीएम मोदी चुप हैं। अपनी नज़रें चुरा रहे हैं। 'सर' वाली बात 'सरेंडर' ज्यादा दिखती है। हमारे लिए विदेश नीति का मतलब, राष्ट्र हित सर्वोपरि होना जरूरी है, पर मोदी सरकार ने हमारी Non-Aligned और Strategic Autonomy की विदेश नीति को गहरी चोट पहुंचाई है। मोदी सरकार की विदेश नीति एक Wild Pendulum की तरह कभी इधर, कभी उधर झुलती है और इसका नुकसान भारत की जनता को हो रहा है। मालूम हो कि हाल ही में ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे 'सर' कहकर बात की और मिलने के लिए समय मांगा।