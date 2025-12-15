एक्ट्रेस से बर्बरता मामले में फेमस एक्टर के बरी होने के बाद बढ़ा बवाल, अब जांच अधिकारी ने DGP को पत्र लिखकर क्या कहा?

हाल ही में केरल हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था एक्ट्रेस के मामले में आदेश आने से एक हफ्ते पहले ही फैसले से जुड़ा एक पत्र लिक हो गया था। जिसमें खुलकर बताया गया था कि एक्टर दिलीप को बरी कर दिया जाएगा। केवल छह लोगों के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।