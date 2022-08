गुरुग्राम में भी थप्पड़ कांड! लिफ्ट में फंसे युवक ने बाहर निकलते ही गार्ड और लिफ्ट ऑपरेटर को पीटा, हुआ गिरफ्तार

नोएडा के बाद अब गुरूग्राम में भी थप्पड़ कांडकी गूंज सुनाई दी है। यहां की एक पॉश सोसायटी के रेजिडेंट ने सिक्योरिटी गार्ड और लिफ्ट मैन को गालियां देते हुए एक के बाद एक पांच थप्पड़ जड़ दिए। ये पूरा मामला लिफ्ट के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड से अभद्रता और मारपीट के बाद अब गुरुग्राम का 'थप्पड़कांड' सामने आया है। गुरुग्राम में भी एक गालीबाज युवक द्वारा अपनी हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड और लिफ्ट ऑपरेटर से मारपीट करने की घटना सामने आई है। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 50 में स्थित निरवाना कंट्री स्थित नार्थ क्लोज सोसायटी का है। बताया जा रहा है की यह शख्स लिफ्ट में फंस गया था। गार्ड्स उसे निकालने के लिए दौड़े लेकिन बाहर निकलते ही उसने मौजूद दो गार्ड और लिफ्ट ऑपरेटर पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

Man arrested for slapping, abusing security guard and lift operator at Gurugram society