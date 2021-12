गोल्डन टेंपल में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का प्रयास, भीड़ ने पीट-पीटकर कर दी हत्या

स्वर्ण मंदिर में एक शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का प्रयास किया। बताया गया कि वहां मौजूद लोगों ने बेअदबी करने की कोशिश करने वाले शख्स को पीट-पीट कर हत्या कर दी है।

नई दिल्ली। आज अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब यानि स्वर्ण मंदिर में एक शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का प्रयास किया। बताया गया कि वहां मौजूद लोगों ने बेअदबी करने की कोशिश करने वाले शख्स को पीट-पीट कर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह घटना तब हुई जब श्री दरबार साहिब में शनिवार की शाम रहरास साहिब का पाठ हो रहा था। इसी दौरान एक युवक सच्चखंड के अंदर माथा टेकने वाले स्थान पर लगी रेलिंग को फांद गया। युवक श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक पहुंच गया था, हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया।

Man Beaten To Death After Alleged Sacrilege Attempt At Golden Temple