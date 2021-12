ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा इन लोगों को है खतरा, इस लिस्ट में कहीं आप भी तो नहीं...

भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का खतरा ऐसे लोगों को अधिक है, जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या फिर जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं ली हैं।

नई दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लेकर विशेषज्ञ लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह वेरिएंट डेल्टा से अधिक तेजी से फैल रहा है। वहीं अब तो कोविड सुपरमॉडल पैनल ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का खतरा ऐसे लोगों को अधिक है, जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या फिर जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं ली हैं।

