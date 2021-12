WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दी चेतावनी, कहा- डेढ़ से तीन दिन में दोगुने हो रहे मामले

WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि ओमिक्रॉन को हल्का वेरिएंट समझने की गलती न करें। सामुदायिक प्रसारण वाले क्षेत्रों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या 1.5 से 3 दिनों में दोगुनी हो रही है।

नई दिल्ली। कुछ ही दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। वहीं इस वेरिएंट की संक्रामकता के बारे में जानने के लिए हर रोज नए अध्ययन किए जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले पाए गए कोरोना के स्ट्रेन से कम घातक है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस वेरिएंट को हल्का में न लेने की सलाह दे रहा है। अब WHO ने देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि सामुदायिक प्रसारण वाले क्षेत्रों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या 1.5 से 3 दिनों में दोगुनी हो रही है।

who warned omicron cases doubling in 1.5 to 3 days with local spread