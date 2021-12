कोरोना को लेकर विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, कहा- डेल्टा-ओमिक्रॉन मिलकर बना सकता है कोरोना का नया सुपर-वेरिएंट

मॉडर्न के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पॉल बर्टन की चेतावनी दी है कि अगर कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा म्यूटेंट स्ट्रेन एक ही समय में किसी व्यक्ति को संक्रमित करते हैं, तो ऐसे में कोरोना का एक नया सुपर-वेरिएंट बन सकता है। जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है।

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत समेत अन्य कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ऐसे में मॉडर्न के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पॉल बर्टन की चेतावनी ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। दरअसल, बर्टन का कहना है कि अगर कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा म्यूटेंट स्ट्रेन एक ही समय में किसी व्यक्ति को संक्रमित करते हैं, तो ऐसे में कोरोना का एक नया सुपर-वेरिएंट बन सकता है। जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मॉर्डना सीएमओ डॉ. पॉल बर्टन का कहना है कि कोविड संक्रमण में आमतौर पर केवल एक म्यूटेशन स्‍ट्रेन शामिल होता है।

expert says delta omicron together can create a new super variant