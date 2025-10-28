बंगाल में व्यक्ति ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में NRC को ठहराया जिम्मेदार; CM ममता ने BJP पर साधा निशाना

परिवार के सदस्यों के अनुसार, प्रदीप का जन्म और पालन-पोषण पश्चिम बंगाल में ही हुआ था, लेकिन उनके पिता बांग्लादेश से आए थे। घोषणा के बाद वे बेचैन रहने लगे। सोमवार रात खाना खाने के बाद कमरे में चले गए। मंगलवार सुबह भाभी ने कई बार फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो वे फंदे से लटके मिले। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच जारी है।