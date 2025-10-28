18.3 करोड़ यूजर्स के पासवर्ड लीक, क्या आपका Gmail अकाउंट है सुरक्षित? जानें कैसे करें चेक?

18.3 करोड़ यूजर्स के पासवर्ड लीक (फाइल-फोटो)
Data Leak: डेटा लीक की एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने 18.3 करोड़ यूजर्स की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा शोधकर्ता ट्रॉय हंट ने दावा किया है कि बड़े पैमाने पर ऑनलाइन डेटा में सेंधमारी की गई है। इसमें गूगल के जीमेल से जुड़े खाते भी शामिल हैं। सैकड़ों यूजर्स के पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो गए हैं।
न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित डेटासेट में 18.3 करोड़ यूनिक खाते हैं। ट्रॉय हंट द्वारा ब्रीच-नोटिफिकेशन साइट Have I Been Pwned संचालित की जाती है। इस साइट पर जाकर उपयोगकर्ता यह जांच सकते हैं कि उनके क्रेडेंशियल्स से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। साइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर अपना ईमेल दर्ज करके 'चेक' पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही स्क्रीन पर ईमेल से छेड़छाड़ का इतिहास प्रदर्शित हो जाएगा।
यदि आपका अकाउंट भी इस डेटा-ब्रीच की चपेट में आया है, तो तुरंत पासवर्ड बदलकर 2-फैक्टर प्रमाणीकरण सक्षम करें। ट्रॉय हंट की तरफ से कहा गया है कि प्रभावित यूजर्स को तुरंत अपना ईमेल पासवर्ड बदलना होगा और यदि अब तक 2-फैक्टर प्रमाणीकरण सक्षम नहीं किया है, तो उसे सक्षम करना होगा।
एक ब्लॉग पोस्ट में हंट ने बताया है कि लीक हुए क्रेडेंशियल्स को स्टीलर लॉग्स के जरिए चुराया गया है। स्टीलर लॉग्स, इन्फोस्टीलर्स नामक दूषित सॉफ़्टवेयर द्वारा उत्पन्न और संकलित डेटा फाइलों की एक श्रृंखला होती है। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति जीमेल में लॉग इन करता है, तो उसका ईमेल पता और पासवर्ड Gmail.com के साथ कैप्चर हो जाता है। इस प्रक्रिया में तीन चीजें लीक होती हैं: वेबसाइट का पता, ईमेल पता और पासवर्ड।
वहीं, गूगल ने पासवर्ड लीक की खबर को पूरी तरह से गलत करार दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि जीमेल सुरक्षा से छेड़छाड़ की यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम समय-समय पर उपयोगकर्ताओं को क्रेडेंशियल चोरी से खुद को बचाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें 2-चरणीय सत्यापन चालू करना और पासवर्ड के एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प के रूप में पासकीज़ को अपनाना शामिल है। साथ ही अगर पासवर्ड लीक हो जाए, तो उसे तुरंत बदलना भी जरूरी है।
अपने अकाउंट को सुरक्षित रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको सावधान रहने की जरूरत है।
