18.3 करोड़ यूजर्स के पासवर्ड लीक, क्या आपका Gmail अकाउंट है सुरक्षित? जानें कैसे करें चेक?

वहीं, गूगल ने पासवर्ड लीक की खबर को पूरी तरह से गलत करार दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि जीमेल सुरक्षा से छेड़छाड़ की यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम समय-समय पर उपयोगकर्ताओं को क्रेडेंशियल चोरी से खुद को बचाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें 2-चरणीय सत्यापन चालू करना और पासवर्ड के एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प के रूप में पासकीज़ को अपनाना शामिल है। साथ ही अगर पासवर्ड लीक हो जाए, तो उसे तुरंत बदलना भी जरूरी है।