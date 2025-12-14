किराए का घर ढूंढ रही 22 साल की लड़की के साथ रेप, मदद के नाम पर बड़े शहर में ऐसे हुआ धोखा

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी योगेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पीड़िता UPSC एग्जाम की तैयारी करने चेन्नई आई थी। वह रहने के लिए जगह तलाश रही थी। इस बीच, योगेश से उसकी मुलाकात हुई।