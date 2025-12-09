लड़के पर लगे थे रेप के आरोप, लड़की की एक फोटो से सुलझी गुत्थी, कोर्ट ने दिया हैरान करने वाला फैसला

आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने एक अहम सबूत पेश किया – पीड़िता और आरोपी की शादी के रिसेप्शन की फोटो। यह फोटो 2023 में खींची गई थी, जब दोनों ने कोर्ट के आदेश पर शादी कर ली थी। फोटो में पीड़िता दुल्हन के लिबास में 200 मेहमानों के बीच मुस्कुराती और 'बहुत खुश' नजर आ रही थी। जस्टिस लिसा गिल की एकलपीठ ने फोटो का गहन विश्लेषण किया। कोर्ट ने कहा, 'फोटो में पीड़िता की खुशी स्पष्ट दिख रही है, जो जबरदस्ती या डर की स्थिति से मेल नहीं खाती।'