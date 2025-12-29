‘गांधी-जेपी ने उनकी तारीफ की थी, नेहरू ने उन्हें गणतंत्र दिवस पर बुलाया…’, किसके लिए BJP ने कांग्रेस को सुनाया?

पूनावाला ने सवाल किया कि प्रणब मुखर्जी, क्या वह किसी राष्ट्रवादी संगठन के हेडक्वार्टर गए थे या किसी आतंकवादी संगठन के? जब नेहरू ने गणतंत्र दिवस पर संघ को बुलाया था, तो क्या उन्होंने किसी आतंकवादी संगठन को बुलाया था? महात्मा गांधी, जेपी ने उनकी तारीफ की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सांसद उनसे ज्यादा ज्ञानी हैं?