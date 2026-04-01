बम ब्लास्ट में दो बच्चों के उड़ गए थे चिथड़े, मौत का जिम्मेदार कौन? मणिपुर में सड़क पर उतरे लोग

Manipur Bomb Blast Latest Update: मणिपुर में गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिख रहा है। विष्णुपुर जिले में 7 अप्रैल को हुए बम धमाके में दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद लोगों का सब्र टूट गया है। इंसाफ की मांग को लेकर हजारों लोग इंफाल में सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। उनके हाथों में ‘हमें न्याय चाहिए’ जैसे प्लेकार्ड लिए प्रदर्शनकारी लगातार आवाज उठा रहे हैं।