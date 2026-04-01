बम ब्लास्ट में दो बच्चों के उड़ गए थे चिथड़े, मौत का जिम्मेदार कौन? मणिपुर में सड़क पर उतरे लोग

विष्णुपुर बम धमाका अपडेट (सोर्स: Orissa POST एक्स यूजर स्क्रीनशॉट)
Manipur Bomb Blast Latest Update: मणिपुर में गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिख रहा है। विष्णुपुर जिले में 7 अप्रैल को हुए बम धमाके में दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद लोगों का सब्र टूट गया है। इंसाफ की मांग को लेकर हजारों लोग इंफाल में सड़कों पर उतर आए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। उनके हाथों में ‘हमें न्याय चाहिए’ जैसे प्लेकार्ड लिए प्रदर्शनकारी लगातार आवाज उठा रहे हैं।
स्थानीय संगठनों के नेतृत्व में निकली रैली कई किलोमीटर तक चली, जहां लोगों ने साफ कहा कि इस मामले की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए। खास तौर पर National Investigation Agency (NIA) से तेजी से कार्रवाई की मांग की जा रही है।
मणिपुर में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि बम धमाके के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। लाइफाम खुनौ की महिलाओं ने इंफाल वेस्ट के संगकपम इलाके में धरना देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और राज्य में शांति बहाल करने की मांग की।
दरअसल, 7 अप्रैल को विष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी गांव में एक घर पर बम गिरा, जिसमें एक 5 साल के बच्चे और उसकी 5 महीने की बहन की मौत हो गई। उनकी मां घायल हो गईं और घर को भी भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये बम संदिग्ध कुकी मिलिटेंट्स ने दागा था।
इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने पास के CRPF कैंप पर हमला कर दिया, गाड़ियों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। इसके बाद सुरक्षाबलों की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हो गए।
इसी मुद्दे को लेकर महिलाओं के संगठन ‘मीरा पैबी लुप्स’ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से मुलाकात कर पूरे मामले पर चर्चा की और न्याय की मांग दोहराई।
पीड़ितों को न्याय मिलने की चिंताओं पर बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि जांच एजेंसियों के नतीजों के आधार पर कानून अपना काम करेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। राज्य सरकार मणिपुर में न्याय पक्का करने, कानून का राज बनाए रखने और शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।
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