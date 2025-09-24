मणिपुर : असम राइफल्स काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद का जखीरा बरामद

Manipur: मणिपुर में 19 सितंबर को असम राइफल्स के काफिले पर हुए घात लगाकर हमले में सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत बुधवार को असम राइफल्स के काफिले पर हुए घात लगाकर हमले के मुख्य आरोपी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। माना जा रहा है कि आरोपी अभी कुछ राज छुपा रहा है। सेना ने हथियार और गोला-बारूद का जखीरा भी बरामद किया है। बता दें कि बीते दिनों असम राइफल्स के काफिले पर हुए में दो जवान शहीद हो गए थे और पांच घायल हो गए थे।