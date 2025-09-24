Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मणिपुर : असम राइफल्स काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद का जखीरा बरामद

मणिपुर पुलिस ने बताया कि कामेंग क्षेत्र में सशस्त्र उग्रवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की एक टीम ने एक विशेष अभियान शुरू किया। इस दौरान खोमद्राम ओजित सिंह उर्फ ​​कीलाल (47) नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 24, 2025

Main accused in attack on Assam Rifles convoy arrested
सम राइफल्स काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Manipur: मणिपुर में 19 सितंबर को असम राइफल्स के काफिले पर हुए घात लगाकर हमले में सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत बुधवार को असम राइफल्स के काफिले पर हुए घात लगाकर हमले के मुख्य आरोपी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। माना जा रहा है कि आरोपी अभी कुछ राज छुपा रहा है। सेना ने हथियार और गोला-बारूद का जखीरा भी बरामद किया है। बता दें कि बीते दिनों असम राइफल्स के काफिले पर हुए में दो जवान शहीद हो गए थे और पांच घायल हो गए थे।

गुप्त सूचना के आधार पर शुरू किया अभियान

मणिपुर के पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने बुधवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कामें इलाके में विशेष अभियान चलाया गया था। इसके बारे में मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर बताया कि कामेंग क्षेत्र (जिला इंफाल पश्चिम) में सशस्त्र उग्रवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने पर, जिला पुलिस इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, 33-एआर और अन्य सुरक्षा बलों की एक टीम ने आज लगभग 01:00 बजे एक विशेष अभियान शुरू किया।

ये भी पढ़ें

जम्मू-कश्मीर और पंजाब की पांच राज्यसभा सीट के लिए उपचुनावों का ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल
राष्ट्रीय
image

पीएलए के लिए काम करता है मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान खोमद्राम ओजित सिंह उर्फ ​​कीलाल (47) नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मौके पर जांच के दौरान, उसने स्वीकार किया कि वह पीएलए का जमानत पर छूटा सदस्य है। उसने आगे कहा कि वह अभी भी पीएलए के लिए काम कर रहा है।

हथियार और गोला-बारूद का जखीरा बरामद

पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने बताया कि आगे की जांच के दौरान यह पता चला कि वह 19.09.2025 को सबल लेईकाई, नाम्बोल (जिला बिष्णुपुर) में शाम लगभग 05:30 बजे 33-एआर कर्मियों के खिलाफ घात लगाकर किए गए हमले में सीधे तौर पर शामिल था। एआर कर्मियों पर गोलीबारी करने के बाद, वह अन्य व्यक्तियों के साथ लोकतक झील की ओर भाग गया और अपने हथियार और गोला-बारूद को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है।

ये भी पढ़ें

कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लालू-राबड़ी और तेजस्वी को बुलाया, इस मामले में सुनाया जाएगा फैसला
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Sept 2025 03:57 pm

Hindi News / National News / मणिपुर : असम राइफल्स काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद का जखीरा बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.