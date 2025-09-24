मणिपुर : असम राइफल्स काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद का जखीरा बरामद

Manipur: मणिपुर में 19 सितंबर को असम राइफल्स के काफिले पर हुए घात लगाकर हमले में सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत बुधवार को असम राइफल्स के काफिले पर हुए घात लगाकर हमले के मुख्य आरोपी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। माना जा रहा है कि आरोपी अभी कुछ राज छुपा रहा है। सेना ने हथियार और गोला-बारूद का जखीरा भी बरामद किया है। बता दें कि बीते दिनों असम राइफल्स के काफिले पर हुए में दो जवान शहीद हो गए थे और पांच घायल हो गए थे।
मणिपुर के पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने बुधवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कामें इलाके में विशेष अभियान चलाया गया था। इसके बारे में मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर बताया कि कामेंग क्षेत्र (जिला इंफाल पश्चिम) में सशस्त्र उग्रवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने पर, जिला पुलिस इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, 33-एआर और अन्य सुरक्षा बलों की एक टीम ने आज लगभग 01:00 बजे एक विशेष अभियान शुरू किया।
पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान खोमद्राम ओजित सिंह उर्फ कीलाल (47) नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मौके पर जांच के दौरान, उसने स्वीकार किया कि वह पीएलए का जमानत पर छूटा सदस्य है। उसने आगे कहा कि वह अभी भी पीएलए के लिए काम कर रहा है।
पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने बताया कि आगे की जांच के दौरान यह पता चला कि वह 19.09.2025 को सबल लेईकाई, नाम्बोल (जिला बिष्णुपुर) में शाम लगभग 05:30 बजे 33-एआर कर्मियों के खिलाफ घात लगाकर किए गए हमले में सीधे तौर पर शामिल था। एआर कर्मियों पर गोलीबारी करने के बाद, वह अन्य व्यक्तियों के साथ लोकतक झील की ओर भाग गया और अपने हथियार और गोला-बारूद को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है।