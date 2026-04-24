राघव समेत पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर भड़के मनीष सिसोदिया, कहा- ‘पंजाब के गद्दारों ने कर लिया BJP से समझौता’

राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सात सांसदों पर पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Attack Raghav Chadha) ने जमकर हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि तीन दिन से गुजरात में हूं। जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर, सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे है, उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया।