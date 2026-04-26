बागी सांसदों के जरिए पंजाब में विधायकों की तोड़-फोड़ का खतरा, AAP को सता रहा राघव चड्ढा- संदीप पाठक का डर

राघव चड्ढा सहित AAP के 7 राज्यसभा सांसदों द्वारा बीजेपी का हाथ थामने के बाद पंजाब में विधायकों की तोड़-फोड़ का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब में CM भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा में 95 AAP विधायकों के समर्थन वाली सरकार है।

AAP को पंजाब में विधायकों की तोड़-फोड़ की चिंता सता रही है। माना जा रहा है कि पंजाब में विधायकों की तोड़-फोड़ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले AAP को भारी पड़ सकती है। AAP नेतृत्व को भाजपा का दामन थामने वाले राघव चड्ढा का कुछ विधायकों से संपर्क मिलने की जानकारी हुई है। इस जानकारी के बाद AAP सतर्कता बरत रही है और काउंटर रणनीति तैयार की जा रही है।