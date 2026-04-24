‘जो डर गया या बिक गया, वही BJP में गया’; राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की टूट पर भड़के तेजस्वी यादव

शुक्रवार को बंगाल रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने आम आदमी पार्टी के सांसदों के भाजपा में शामिल होने को लोकतंत्र के साथ गद्दारी करार दिया। उन्होंने कहा, 'अब जो भी जा रहा है, आप जानते हैं कि सभी समझौता कर चुके हैं। जो डर गया, वह बीजेपी में चला गया। जो बिक गया, वह बीजेपी में चला गया।' तेजस्वी ने कहा कि आज देश में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो सत्ता के सामने घुटने टेक चुके हैं और दूसरे वे जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं।