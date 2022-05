Mann ki baat: केदारनाथ पर गंदगी फैला रहे श्रद्धालु , प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी

Mann ki baat: प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 89वें एपिसोड के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ रहे स्टार्टअप, देश की विविधता, योग दिवस के साथ केदारनाथ में फैल रही गंदगी के बारे में लोगों से मन की बात कही।

Mann ki baat: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 89वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के एक बल्लेबाज के शतक के बारे में सुनकर आप जरूर खुश हुए होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में शतक बनाया है, जो बहुत खास है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस महीने 5 तारीख देश में यूनिकार्न की संख्या 100 के आकड़े तक पहुंच गई है, और आप को तो पता है एक यूनिकार्न का मतलब साढ़े सात हजार करोड़ रुपए का स्टार्ट-अप है। वहीं इन यूनिकॉर्न की कुल वैल्यूएशन 330 अरब डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसे उन्होंने हर भारतीय के लिए गर्भ की बात बताई।

Mann ki baat: Devotees spreading dirt on Kedarnath, PM Modi said - pilgrimage is incomplete without pilgrimage service