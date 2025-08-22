Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Delhi CM Rekha Gupta Attack Case: हमलावर के फोन से खुल सकते हैं कई राज, हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही पुलिस

Delhi CM Rekha Gupta Attack Case: दिल्ली पुलिस आरोपी राजेश भाई खिमजी के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। वह राजकोट से दिल्ली कैसे पहुंचा। उसने किस से बात की। यह सब ब्यौरा निकालने में जुटी हुई है।

नई दिल्ली

Pushpankar Piyush

Aug 22, 2025

दिल्ली सीएम पर हमलावर का कुंडली खंगाल रही पुलिस (फोटो-सोशल मीडिया)
दिल्ली सीएम पर हमलावर का कुंडली खंगाल रही पुलिस (फोटो-सोशल मीडिया)

Delhi CM Rekha Gupta Attack Case: दिल्ली पुलिस सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाले आरोपी राजेश भाई खिमजी की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि राजेश गुजरात के राजकोट से दिल्ली किस तरह पहुंचा। इस दौरान उसने किन-किन लोगों से मुलाकात की। वह कहां रूका। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) आरोपी की यात्रा का पूरा रूट मैप तैयार कर रही है। पुलिस यह जानने में भी जुटी हुई है कि वह जनसुनवाई के लिए सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री कैंप कैसे पहुंचा।

मोबाइल से डिलीट डेटा निकालने में जुटी टीम

उधर, पुलिस ने आरोपी राजेश का मोबाइल फोन भी फोरेंसिक टीम को सौंप दिया है। फोरेंसिक टीम डिलीट की गई तस्वीरें, वीडियो कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजीटल डेटा को रिकवर करने में जुटी हुई हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपी के फोन से कई अहम सुराग मिल सकते हैं। अभी तक पुलिस जांच में पता चला है कि राजेश राजकोट में आवारा जानवरों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बना था। पुलिस अब यह जानने में जुटी हुई है कि उसका दिल्ली सीएम पर हमले से कोई कनेक्शन है या नहीं।

सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा

मुख्यमंत्री आवास और कैंप कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों ने रेखा गुप्ता के सिविल लाइंस स्थित घर पहुंचकर सिक्योरिटी प्लान की समीक्षा की। अब जन सुनवाई के दौरान CRPF जवान भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 360 डिग्री निगरानी के लिए एक सुरक्षा टावर लगाने की योजना पर काम चल रहा है।

पुलिस व सुरक्षा बलों ने जन सेवा सदन में लगे सीसीटीवी कैमरों की पोजशीन बदलने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा चूक को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाना जरूरी है। वहीं, दिल्ली की सीएम को जेड प्लस सुरक्षा कवर भी प्रदान किया गया है।

आरोपी की मां ने कहा- मानसिक रूप से अस्थिर है राजेश

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके मां का बयान सामने आया है। मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है। वह Dogs को लेकर सरकार के फैसले से नाराज था। इसलिए उसने सीएम पर हमला कर दिया। भानु बेन ने आगे कहा कि वह रविवार को राजकोट से गया था। उसके परिवार में दो बेटे हैं। आरोपी बेटा राजेश रिक्शा चलाता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर है और वह कभी-कभी परिवार में किसी पर भी हमला कर देता है। बुधवार को जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और थप्पड़ मार दिया।

Published on:

22 Aug 2025 07:37 am

Hindi News / National News / Delhi CM Rekha Gupta Attack Case: हमलावर के फोन से खुल सकते हैं कई राज, हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही पुलिस

