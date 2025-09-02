Maratha Reservation: मनोज जरांगे ने तोड़ा अनशन, सरकार ने मानी 6 मांगें, आज रात तक खाली होगा आजाद मैदान

मराठा समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कोटे के तहत 10% आरक्षण की मांग को लेकर जरांगे 29 अगस्त से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। उनकी प्रमुख मांग थी कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि कुणबी एक कृषक उपजाति है, जो OBC श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाती है। जरांगे ने हैदराबाद, सतारा, औरंग और बॉम्बे गजट के आधार पर कुणबी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की थी। इसके अलावा, उन्होंने 2023 और 2024 के आंदोलनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और मराठा युवाओं के परिवारों को मुआवजा देने की मांग भी की थी।