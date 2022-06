केरल सरकार के एक्शन के बाद विरोध में सड़कों पर उतरा PFI, CM के घर को घेरने की कोशिश

Protest March By PFI in Kerala: केरल पुलिस द्वारा PFI के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन से गुस्साये PFI संगठन के कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। सभी प्रदर्शनकारी सीएम आवास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

केरल में इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) बड़े पैमाने पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सभी प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आधिकारिक आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सभी की मांग है कि पूरे राज्य में जिस तरह से PFI के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है उसे तुरंत रोका जाए। इसके अलावा पीएमएलए मामले में ईडी की कार्रवाई का भी विरोध किया जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि वो इस तरह के विरोध प्रदर्शन से अपना एक्शन नहीं रोकने वाली है। वो आगे भी PFI की गतिविधियों के खिलाफ एक्शन लेती रहेगी।

Mass Protest March By PFI In Kerala towards Kerala CM's residence