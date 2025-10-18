संसद से 200 मीटर दूर ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में कई सांसदों के घर

दिल्ली में ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग (Photo-ANI)
Delhi Fire: दिल्ली के डॉ. बिशंभर दास मार्ग स्थित बहुमंजिला ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में शनिवार को भीषण आग लग गई। यह अपार्टमेंट राज्यसभा सदस्यों का आवासीय परिसर है। इमारत से धुएं का घना गुबार उठता देखा गया और निवासी सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। आग की घटना के बारे में बताते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 1:20 बजे सूचना मिली। इसके तुरंत बाद छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। यह आग कथित तौर पर अपार्टमेंट परिसर की ऊपरी मंजिलों में से एक पर लगी थी। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। यह बिल्डिंग संसद भवन से केवल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। तीसरी मंजिल पर रहने वाले एक निवासी ने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे घायल हो गए हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एडीओ ने बताया कि दोपहर 1.22 बजे हमें पंडित पंत मार्ग के पास स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना मिली। चूँकि यह एक ऊंची इमारत है, इसलिए हमने तुरंत टीटीएल सहित 14 गाड़ियां भेजीं। ज्यादातर नुकसान स्टिल्ट फ्लोर पर हुआ है और ऊपरी मंजिलें बाहरी रूप से क्षतिग्रस्त हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन हमारा काम अभी भी जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैं बगल वाले फ्लैट में रहता हूं और खबर मिलते ही यहां पहुंचा। दमकल अधिकारियों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। बताया जा रहा है कि 2-3 बच्चे घायल हुए हैं। दमकल विभाग देर से पहुंचा। यह पॉश इलाका है और यहां कई सांसदों के घर है। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट का उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यहां कई राज्यसभा सांसदों के आवास है।
