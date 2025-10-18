संसद से 200 मीटर दूर ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में कई सांसदों के घर

Delhi Fire: दिल्ली के डॉ. बिशंभर दास मार्ग स्थित बहुमंजिला ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में शनिवार को भीषण आग लग गई। यह अपार्टमेंट राज्यसभा सदस्यों का आवासीय परिसर है। इमारत से धुएं का घना गुबार उठता देखा गया और निवासी सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। आग की घटना के बारे में बताते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 1:20 बजे सूचना मिली। इसके तुरंत बाद छह दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। यह आग कथित तौर पर अपार्टमेंट परिसर की ऊपरी मंजिलों में से एक पर लगी थी। हालांकि आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। यह बिल्डिंग संसद भवन से केवल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।