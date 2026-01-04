4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Fire News: रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगी भयंकर आग, चंद मिनटों में जलकर खाक हो गईं 200 गाड़ियां

तमिलनाडु के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग गई, जिससे 200 से ज्यादा दोपहिया गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास बने दोपहिया पार्किंग एरिया में लगी, जिससे यात्रियों और आस-पास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Jan 04, 2026

रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगी भयानक आग। (फोटो- IANS)

तमिलनाडु के त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर रविवार को भीषण आग लग गई। इससे स्टेशन के पास बनी पार्किंग में खड़ी 200 से ज्यादा दोपहिया गाड़ियां जलकर खाक हो गईं।

यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास बने दोपहिया पार्किंग एरिया में हुई, जिससे यात्रियों और आस-पास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग सबसे पहले सुबह करीब 6.45 बजे देखी गई।

कुछ ही मिनटों में हो गया भारी नुकसान

आग की लपटों ने तेजी से पार्किंग एरिया को अपनी चपेट में ले लिया, जहां आमतौर पर रोजाना 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर खड़े होते हैं।

माना जा रहा है कि खड़ी गाड़ियों में मौजूद पेट्रोल की वजह से आग तेजी से फैली और उसकी तीव्रता बढ़ गई, जिससे कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान हुआ।

अलर्ट मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। कई फायर टेंडर लगाए गए और दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए करीब आधे घंटे तक काम किया।

कुछ समय तक छाया रहा धुआं

आग भले ही बुझा दी गई, लेकिन कुछ समय तक इलाके में घना धुआं छाया रहा, जिससे यात्रियों और स्टेशन स्टाफ को परेशानी हुई। चश्मदीदों ने बताया कि कई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं, जबकि कई अन्य को आंशिक नुकसान हुआ।

खड़ी गाड़ियों के मालिक, जिनमें से कई रोजाना यात्रा करने वाले लोग थे, घटना के बारे में सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अपनी दोपहिया गाड़ियां जली हुई हालत में मिलीं। नष्ट हुई गाड़ियों की सही संख्या का पता अभी अधिकारी लगा रहे हैं।

आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। अधिकारियों ने बताया कि यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट, फ्यूल लीक या किसी अन्य कारण से लगी थी।

अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा

अब जांच में रेलवे स्टेशन परिसर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। खास बात यह है कि रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस घटना से ट्रेन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा।

पार्किंग एरिया गुरुवायूर जाने वाली ट्रेनों के ट्रैक के पास है, लेकिन समय पर कार्रवाई से यह सुनिश्चित किया गया कि आग रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर तक न फैले। घटना के दौरान ट्रेनों की आवाजाही सामान्य रही।

इस रेलवे अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों ने प्रभावित वाहन मालिकों को आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

इस घटना ने एक बार फिर रेलवे स्टेशनों जैसी भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर आग से सुरक्षा उपायों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Jan 2026 08:45 am

Hindi News / National News / Fire News: रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लगी भयंकर आग, चंद मिनटों में जलकर खाक हो गईं 200 गाड़ियां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.