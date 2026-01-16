सलमान खान की फिल्म ‘Battle of Galwan’ और चाबहार पोर्ट पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, मची हलचल

Foreign Ministry: भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में दो बेहद महत्वपूर्ण और अलग-अलग विषयों पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। एक तरफ जहां बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं गर्म हैं, वहीं दूसरी ओर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वह अपनी कूटनीतिक सीमाओं और प्राथमिकताओं को लेकर पूरी तरह सजग है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और सिनेमा जगत में सलमान खान की एक अपकमिंग फिल्म को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिसकी कहानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों या संवेदनशील विषयों से जुड़ी बताई जा रही है। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को इस तरह की फिल्म की योजना के बारे में जानकारी है।