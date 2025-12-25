अब भारत में मॉब लिंचिंग, बांग्लादेशी समझकर भीड़ ने मुस्लिम शख्स को पीट-पीटकर मार डाला, जांच में जुटी पुलिस

इससे पहले, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वह 27 वर्षीय युवक था और मयमनसिंह जिले में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। हत्या के बाद भीड़ ने उसके शव को पेड़ पर लाकर बांध दिया और आग लगा दी।