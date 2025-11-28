देसी खानपान से सुधर रहा देश के लोगों का स्वास्थ्य, 12% तक कम हुईं दवाइयां

मिलेट्स का उत्पादन वर्ष 2024 में 15.48 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ। राजस्थान 27% (बाजरा-ज्वार प्रमुख), कर्नाटक 18% (रागी 60% हिस्सा), महाराष्ट्र 15% (नाचनी भाकरी लोकप्रिय)। गुजरात के 12% और उत्तर प्रदेश की 10% भूमि पर मिलेट्स की पैदावर ली गई। एपीडा डेटा से 2025 में खपत 25% बढ़ी, प्रोटीन-फाइबर से डायबिटीज 14% कम। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन योजना से किसानों को 30% सब्सिडी, कर्नाटक सिरिधन्य ब्रांड से निर्यात दोगुना। ये राज्य सस्टेनेबल फार्मिंग से जल संरक्षण कर रहे।