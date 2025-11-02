Bihar Politics: अनंत सिंह को लेकर सियासत तेज, लालू की बेटी ने बता दिया किसके दबाव में हुई गिरफ्तारी?

लालू यादव (Lalu Yadav) की बड़ी बेटी मीसा भारती (Misa Bharti) ने कहा कि यह कार्रवाई बिहार की जनता के दबाव में हुई है। भारती ने कहा कि हम लोगों ने मोकामा की घटना को देखा। किस तरह से घटना घटी, शनिवार को 60 गाड़ियों का काफिला भी देखा, जब जदयू उम्मीदवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं हुई। हमें लगता है कि शायद अब तक काम कर रहे चुनाव आयोग को थोड़ी शर्म आ गई होगी, इसलिए यह कार्रवाई की गई।