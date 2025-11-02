Bihar Politics: अनंत सिंह को लेकर सियासत तेज, लालू की बेटी ने बता दिया किसके दबाव में हुई गिरफ्तारी?

मीसा भारती का अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बयान (फोटो-IANS)
Bihar Elections:दुलारचंद हत्याकांड का मामला बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हॉट टॉपिक बना हुआ है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बाद उनकी बड़ी बहन मीसा भारती ने भी मोकामा के बाहुबली और जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह (Anant Singh) की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है।
लालू यादव (Lalu Yadav) की बड़ी बेटी मीसा भारती (Misa Bharti) ने कहा कि यह कार्रवाई बिहार की जनता के दबाव में हुई है। भारती ने कहा कि हम लोगों ने मोकामा की घटना को देखा। किस तरह से घटना घटी, शनिवार को 60 गाड़ियों का काफिला भी देखा, जब जदयू उम्मीदवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं हुई। हमें लगता है कि शायद अब तक काम कर रहे चुनाव आयोग को थोड़ी शर्म आ गई होगी, इसलिए यह कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने पूरा दिन वोट मांगने और ताकत दिखाने में बिता दिया। फिर रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता यह नहीं देख पाई कि एक अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा तो यह सब उसे बचाने के लिए ही किया गया।
मीसा ने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी घटना के दिन ही होनी चाहिए थी, ताकि जनता के सामने गिरफ्तारी होने पर अनंत सिंह को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य का दुर्भाग्य देखिए जब एक आम आदमी गिरफ्तार होता है तो उसे हथकड़ी लगाई जाती है। घसीटा जाता है, लेकिन यह आदमी तो बाहुबली है। उन्होंने कहा कि चुनाव होता है तो अनंत सिंह को जेल से निकालकर प्रचार कराया जाता है।
मीसा भारती ने तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दो महीने के भीतर अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। मीसा भारती ने कहा कि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। तेजस्वी ने जो कहा है वे करेंगे। बिहार की जनता ने उनके काम करने का स्टाइल देखा है और बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है।
