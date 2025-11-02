Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Politics: अनंत सिंह को लेकर सियासत तेज, लालू की बेटी ने बता दिया किसके दबाव में हुई गिरफ्तारी?

Bihar elections: लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा कि बिहार की जनता के भारी दबाव के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। जानिए नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर क्या बोलीं...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 02, 2025

Misa Bharti's statement on Anant Singh's arrest

मीसा भारती का अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बयान (फोटो-IANS)

Bihar Elections:दुलारचंद हत्याकांड का मामला बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हॉट टॉपिक बना हुआ है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बाद उनकी बड़ी बहन मीसा भारती ने भी मोकामा के बाहुबली और जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह (Anant Singh) की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है।

जनता के दबाव में हुई गिरफ्तार

लालू यादव (Lalu Yadav) की बड़ी बेटी मीसा भारती (Misa Bharti) ने कहा कि यह कार्रवाई बिहार की जनता के दबाव में हुई है। भारती ने कहा कि हम लोगों ने मोकामा की घटना को देखा। किस तरह से घटना घटी, शनिवार को 60 गाड़ियों का काफिला भी देखा, जब जदयू उम्मीदवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं हुई। हमें लगता है कि शायद अब तक काम कर रहे चुनाव आयोग को थोड़ी शर्म आ गई होगी, इसलिए यह कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने पूरा दिन वोट मांगने और ताकत दिखाने में बिता दिया। फिर रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता यह नहीं देख पाई कि एक अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा तो यह सब उसे बचाने के लिए ही किया गया।

घटना के दिन ही होनी चाहिए थी गिरफ्तारी

मीसा ने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी घटना के दिन ही होनी चाहिए थी, ताकि जनता के सामने गिरफ्तारी होने पर अनंत सिंह को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य का दुर्भाग्य देखिए जब एक आम आदमी गिरफ्तार होता है तो उसे हथकड़ी लगाई जाती है। घसीटा जाता है, लेकिन यह आदमी तो बाहुबली है। उन्होंने कहा कि चुनाव होता है तो अनंत सिंह को जेल से निकालकर प्रचार कराया जाता है।

दो महीने के भीतर अपराधी होंगे जेल में

मीसा भारती ने तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दो महीने के भीतर अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। मीसा भारती ने कहा कि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। तेजस्वी ने जो कहा है वे करेंगे। बिहार की जनता ने उनके काम करने का स्टाइल देखा है और बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Nov 2025 12:01 pm

Hindi News / National News / Bihar Politics: अनंत सिंह को लेकर सियासत तेज, लालू की बेटी ने बता दिया किसके दबाव में हुई गिरफ्तारी?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले- हमारी सरकार बनते ही…

राष्ट्रीय

दुलारचंद यादव हत्याकांड: अनंत सिंह की क्यों हुई गिरफ्तारी? एसएसपी ने बता दिया सब कुछ

पटना

मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड मामले में RJD प्रत्याशी वीणा देवी ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

मोकामा में गोलीबारी में दुलारचंद यादव की हुई मौत
राष्ट्रीय

दुलारचंद हत्याकांड: चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, SP समेत 4 अफसरों का तबादला, 1 एसडीपीओ सस्पेंड

पटना

बिहार चुनाव 2025: चुनाव प्रचार में मौसम बनी बाधा, नीतीश-तेजस्वी से लेकर इन नेताओं की रैली हुई रद्द

खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव की रैली हुई रद्द
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.