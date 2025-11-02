Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Politics: अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले- हमारी सरकार बनते ही…

मोकामा में बाहुबली दुलार चंद्र यादव की हत्या के बाद जदयू विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उधर, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वादा किया कि सरकार बनी तो दो महीने में सभी अपराधी जेल भेजे जाएंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 02, 2025

राजद नेता तेजस्वी यादव और जदयू विधायक अनंत सिंह। (फोटो- IANS)

Bihar Elections मोकामा के बाहुबली नेता दुलार चंद्र यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने जदयू विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को गिरफ्तार कर लिया है।

उनकी गिरफ्तारी के बाद महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है।

तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो दो महीने के अंदर सभी अपराधी जेल भेजे जाएंगे। तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मोकामा में जिस तरह की घटना घटी, वह तो होनी ही थी। हमारी सरकार बनी तो सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे।

बिहार में महाजंगलराज की स्थिति- तेजस्वी

बिहार चुनाव के लिए वोटिंग से पहले पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि रोहतास में पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई। बिहार में लगातार महाजंगलराज की स्थिति बनी हुई है।

तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में एक दिन ऐसा नहीं बीत रहा, जब गोलियां न चल रही हों। यह एनडीए को दिखाई नहीं देता। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति बहुत खराब है।

जाति-धर्म से हटकर हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे- तेजस्वी

इस दौरान, तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच जाति-धर्म से हटकर हर अपराधी को जेल भेजा जाएगा।

इसके अलावा, तेजस्वी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं और बिहार में वे विक्ट्री चाहते हैं, यह नहीं चलेगा। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक करोड़ रोजगार देंगे।

11 साल में एनडीए सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी

तेजस्वी ने आगे कहा कि 11 साल में एनडीए ने एक नौकरी नहीं दी। बिहार में रोजगार देने का वादा सिर्फ जुमला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं।

तेजस्वी ने कहा कि 20 साल की एनडीए सरकार से युवाओं ने क्या ही मांगा? अपने हिस्से की नौकरी व रोजगार ही तो मांगा, लेकिन इस भ्रष्ट एनडीए सरकार ने युवाओं की जरूरतों पर ध्यान दिया ही नहीं।

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए एनडीए सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए युवा सत्ता में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बार बिहार महागठबंधन की सरकार बना रहा है, जो हर घर को सरकारी नौकरी देगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेजस्वी यादव

Published on:

02 Nov 2025 11:23 am

Hindi News / National News / Bihar Politics: अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले- हमारी सरकार बनते ही…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दुलारचंद यादव हत्याकांड: अनंत सिंह की क्यों हुई गिरफ्तारी? एसएसपी ने बता दिया सब कुछ

पटना

मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड मामले में RJD प्रत्याशी वीणा देवी ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

मोकामा में गोलीबारी में दुलारचंद यादव की हुई मौत
राष्ट्रीय

दुलारचंद हत्याकांड: चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, SP समेत 4 अफसरों का तबादला, 1 एसडीपीओ सस्पेंड

पटना

बिहार चुनाव 2025: चुनाव प्रचार में मौसम बनी बाधा, नीतीश-तेजस्वी से लेकर इन नेताओं की रैली हुई रद्द

खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव की रैली हुई रद्द
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.