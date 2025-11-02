Bihar Politics: अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले- हमारी सरकार बनते ही…

राजद नेता तेजस्वी यादव और जदयू विधायक अनंत सिंह। (फोटो- IANS)
Bihar Elections मोकामा के बाहुबली नेता दुलार चंद्र यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने जदयू विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को गिरफ्तार कर लिया है।
उनकी गिरफ्तारी के बाद महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है।
तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो दो महीने के अंदर सभी अपराधी जेल भेजे जाएंगे। तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मोकामा में जिस तरह की घटना घटी, वह तो होनी ही थी। हमारी सरकार बनी तो सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे।
बिहार चुनाव के लिए वोटिंग से पहले पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि रोहतास में पिता-पुत्र की हत्या कर दी गई। बिहार में लगातार महाजंगलराज की स्थिति बनी हुई है।
तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में एक दिन ऐसा नहीं बीत रहा, जब गोलियां न चल रही हों। यह एनडीए को दिखाई नहीं देता। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति बहुत खराब है।
इस दौरान, तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच जाति-धर्म से हटकर हर अपराधी को जेल भेजा जाएगा।
इसके अलावा, तेजस्वी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं और बिहार में वे विक्ट्री चाहते हैं, यह नहीं चलेगा। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक करोड़ रोजगार देंगे।
तेजस्वी ने आगे कहा कि 11 साल में एनडीए ने एक नौकरी नहीं दी। बिहार में रोजगार देने का वादा सिर्फ जुमला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं।
तेजस्वी ने कहा कि 20 साल की एनडीए सरकार से युवाओं ने क्या ही मांगा? अपने हिस्से की नौकरी व रोजगार ही तो मांगा, लेकिन इस भ्रष्ट एनडीए सरकार ने युवाओं की जरूरतों पर ध्यान दिया ही नहीं।
उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए एनडीए सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए युवा सत्ता में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस बार बिहार महागठबंधन की सरकार बना रहा है, जो हर घर को सरकारी नौकरी देगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग