Bihar Politics: अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले- हमारी सरकार बनते ही…

तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो दो महीने के अंदर सभी अपराधी जेल भेजे जाएंगे। तेजस्वी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मोकामा में जिस तरह की घटना घटी, वह तो होनी ही थी। हमारी सरकार बनी तो सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे।