गलतियां ठीक करने का मौका गंवाया: वोट चोरी के आरोपों और बिहार SIR पर चुनाव आयोग का जवाब

चुनाव आयोग ने राहुल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि मतदाता सूची पारदर्शी तरीके से तैयार की जाती है और इसे सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया था। ECI ने बताया कि अगस्त और सितंबर 2024 में कर्नाटक और महाराष्ट्र में ड्राफ्ट और फाइनल मतदाता सूची साझा की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। आयोग ने राहुल से नियम 20(3)(b) के तहत शपथपत्र के साथ गलत वोटरों के नाम साझा करने को कहा। ECI ने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल द्वारा उदाहरण में दिए गए कुछ वोटर, जैसे आदित्य श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में नहीं हैं।