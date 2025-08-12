12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘हमारी खोपड़ी सनक गई तो ब्रह्मोस चलेगा’: बिलावल भुट्टो की युद्ध की धमकी पर मिथुन चक्रवर्ती का तीखा जवाब

सिंधु जल संधि पर बिलावल भुट्टो के कथित बयान पर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी खोपड़ी सनक जाएगी तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 12, 2025

भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती (Photo - IANS)

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी की कथित टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और वरिष्ठ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने चेतावनी दी है। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती की यह टिप्पणी भुट्टो के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधु नदी पर हमले की घोषणा करते हैं, तो वे हमारे इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर हमला करेंगे… पाकिस्तान के लोगों में युद्ध की स्थिति में मोदी का सामना करने की ताकत है। भुट्टो ने कथित तौर पर यह भी चेतावनी दी कि अगर एक और युद्ध हुआ तो पाकिस्तान अपनी सभी छह नदियों को बहाल कर देगा। बता दें कि जरदारी इससे पहले 2022 से 2023 तक पाकिस्तान के 37वें विदेश मंत्री थे।

'पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, वे भी युद्ध नहीं चाहते'

चक्रवर्ती ने जवाब दिया कि अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी खोपड़ी सनक गई, तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। उसके बाद, हम बांध खोल देंगे और सुनामी आ जाएगी। मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने यह सब (भुट्टो) से कहा है। उन्होंने अपनी टिप्पणी की शुरुआत नरम लहजे में की, मैं पाकिस्तान देश के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, वे भी युद्ध नहीं चाहते।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान के पास एक बांध बनाएं और 140 करोड़ लोग उसमें पेशाब करें.. मिथुन चक्रवर्ती ने बिलावल भुट्टो की कर दी बोलती बंद
राष्ट्रीय
Mithun Chakraborty

पहलगाम आतंकी हमले में हुई थी 26 लोगों की मौत

चक्रवर्ती की यह टिप्पणी 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर नए सिरे से उपजे तनाव के बीच आई है। भारत ने इससे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस संधि को निलंबित कर दिया था। इस आतंकी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।

पहले भी दे चुके हैं भड़काऊ बयान

यह पहली बार नहीं है जब चक्रवर्ती अपने भड़काऊ बयानों के लिए विवादों के केंद्र में रहे हैं। 2024 में उन्हें एक भाषण के लिए पुलिस शिकायत का सामना करना पड़ा था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, हम उन्हें (काटकर) ज़मीन में गाड़ देंगे। वह पश्चिम बंगाल सरकार के भी मुखर आलोचक रहे हैं और कथित राजनीतिक हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

पहले 30 जून 1948 को मिलने वाली थी आजादी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश हो गया आजाद, जानें तारीख में हुए बदलाव की वजह
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2025 07:37 pm

Published on:

12 Aug 2025 07:35 pm

Hindi News / National News / ‘हमारी खोपड़ी सनक गई तो ब्रह्मोस चलेगा’: बिलावल भुट्टो की युद्ध की धमकी पर मिथुन चक्रवर्ती का तीखा जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.