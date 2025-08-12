‘हमारी खोपड़ी सनक गई तो ब्रह्मोस चलेगा’: बिलावल भुट्टो की युद्ध की धमकी पर मिथुन चक्रवर्ती का तीखा जवाब

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी की कथित टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और वरिष्ठ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने चेतावनी दी है। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती की यह टिप्पणी भुट्टो के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधु नदी पर हमले की घोषणा करते हैं, तो वे हमारे इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर हमला करेंगे… पाकिस्तान के लोगों में युद्ध की स्थिति में मोदी का सामना करने की ताकत है। भुट्टो ने कथित तौर पर यह भी चेतावनी दी कि अगर एक और युद्ध हुआ तो पाकिस्तान अपनी सभी छह नदियों को बहाल कर देगा। बता दें कि जरदारी इससे पहले 2022 से 2023 तक पाकिस्तान के 37वें विदेश मंत्री थे।