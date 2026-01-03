‘जैसे कश्मीर से पंडितों को निकाला वैसे ही बंगाल में…’, मिथुन ने एक बार फिर बोला ममता सरकार पर हमला

मिथुन चक्रवर्ती ने साधा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना। (फोटो- ANI)
Mithun Chakraborty statement on Bengal: भाजपा नेता और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। मिथुन ने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया, उसी तरह पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाने का काम किया जा रहा है। मगर उन लोगों का यह मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो पाएगा।
मिथुन ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के गढ़ कूचबिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कोई अलग देश जैसा नहीं है। जैसा ममता सोच रही हैं। वह भले ही यह सोचते हों कि यह बांग्लादेश बन गया है, लेकिन वह दिन कभी नहीं आएगा। जब तक मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोगों के शरीर में खून का एक कतरा भी बाकी है, पश्चिम बंगाल कभी भी बांग्लादेश नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमने खुद को नियंत्रण में रखा है।
अभिनेता से नेता बने मिथुन ने कहा कि बांग्लादेश में घटना हुई और पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। दीपू दास घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमला किया और 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमें ऐसे घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका यही है कि सभी लोग एक साथ आएं। उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल के ‘विवेकशील’ समर्थकों से आगामी चुनावों में सरकार बदलने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि राज्य में कोई उद्यम, उद्योग, रोजगार या उचित स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया- भ्रष्टाचार के अलावा इस राज्य में और कुछ नहीं है।
भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू नहीं किया, क्योंकि शायद उसे लगता है कि इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ेगी। उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू करेंगे।
