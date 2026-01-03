‘जैसे कश्मीर से पंडितों को निकाला वैसे ही बंगाल में…’, मिथुन ने एक बार फिर बोला ममता सरकार पर हमला

अभिनेता से नेता बने मिथुन ने कहा कि बांग्लादेश में घटना हुई और पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। दीपू दास घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हमला किया और 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हमें ऐसे घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन करने की भी इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका यही है कि सभी लोग एक साथ आएं। उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल के ‘विवेकशील’ समर्थकों से आगामी चुनावों में सरकार बदलने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि राज्य में कोई उद्यम, उद्योग, रोजगार या उचित स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया- भ्रष्टाचार के अलावा इस राज्य में और कुछ नहीं है।