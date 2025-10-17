गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल का मामला: BJP के कद्दावर नेता बोले- मैंने कल इस्तीफा दे दिया था, मगर…

गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद, प्रफुलकुमार नारनभाई पंसुरिया ने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और वह पार्टी आलाकमान के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं, भाजपा विधायक लविंगजी ठाकोर ने कहा कि वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर खुश हैं और पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है 2 min read