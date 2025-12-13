उंगलियां तोड़ीं, कान काटे और पैंट खुलवाकर देखी पहचान, मॉब लिंचिंग ने ली मुस्लिम शख्स की जान

हुसैन ने बताया कि हमलावरों ने मेरी पैंट उतरवाकर प्राइवेट पार्ट चेक किया और फिर रॉड और पेट्रोल डाल दिया। बदमाशों ने गर्म लोहे की रॉड से मेरे शरीर पर वार किए। फिर हमलावरों के कुछ और साथी वहां पहुंच गए और उन सभी 15-20 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। बदमाशों ने हुसैन का गला दबाया और उसका सिर भी फोड़ दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और फिर रात करीब ढाई बजे पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हुसैन को अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।