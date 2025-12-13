उंगलियां तोड़ीं, कान काटे और पैंट खुलवाकर देखी पहचान, मॉब लिंचिंग ने ली मुस्लिम शख्स की जान

नवादा में मॉब लिंचिंग ने ली मुस्लिम शख्स की जान (फोटो- पत्रिकात्मक तस्वीर)
बिहार के नवादा में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां कुछ बदमाशों ने मिलकर एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग की इस घटना में मारे गए व्यक्ति की पहचान 40 वर्षीय मोहम्मद अतहर हुसैन के रूप में हुई है। हुसैन मूल रूप से बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र के गगनदीवान का रहने वाला है। हुसैन के साथ मॉब लिंचिंग की यह घटना 5 दिसंबर को हुई थी और उसने शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
हुसैन ने मरने से पहले 7 दिसंबर को कैमरे पर अपना बयान दिया था। इस वीडियो में हुसैन ने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी थी। हुसैन ने बताया कि वह 20 सालों से नवादा में फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता है। घटना वाले दिन जब वह फेरी लगाने के बाद अपने घर लौट रहा था तभी रोह थाना क्षेत्र के भट्ठापर गांव के पास 6-7 युवकों ने मुझे घेर लिया।
हुसैन ने बताया कि, यह सभी युवक नशे में धुत थे और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मेरे पास से 8 हजार रुपये लूट लिए और फिर मेरे हाथ पैर बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने ईंट-रॉड से मुझे पीटा और मार-मार कर मेरी उंगलियां और हाथ तोड़ दिए। बदमाशों की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि फिर उन्होंने हुसैन के नाखून उखाड़े और प्लास से मेरे कान काट दिए।
हुसैन ने बताया कि हमलावरों ने मेरी पैंट उतरवाकर प्राइवेट पार्ट चेक किया और फिर रॉड और पेट्रोल डाल दिया। बदमाशों ने गर्म लोहे की रॉड से मेरे शरीर पर वार किए। फिर हमलावरों के कुछ और साथी वहां पहुंच गए और उन सभी 15-20 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। बदमाशों ने हुसैन का गला दबाया और उसका सिर भी फोड़ दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और फिर रात करीब ढाई बजे पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हुसैन को अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।
हुसैन की पत्नी शबनम परवीन ने इस मामले में 10 लोगों को नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शबनम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मॉब लिंचिंग के इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।
