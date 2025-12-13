13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

उंगलियां तोड़ीं, कान काटे और पैंट खुलवाकर देखी पहचान, मॉब लिंचिंग ने ली मुस्लिम शख्स की जान

नवादा में 40 वर्षीय मोहम्मद अतहर हुसैन को कुछ युवकों ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। मरने से पहले हुसैन ने कैमरे में अपना बयान दिया। इस

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 13, 2025

Mob lynching

नवादा में मॉब लिंचिंग ने ली मुस्लिम शख्स की जान (फोटो- पत्रिकात्मक तस्वीर)

बिहार के नवादा में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां कुछ बदमाशों ने मिलकर एक शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग की इस घटना में मारे गए व्यक्ति की पहचान 40 वर्षीय मोहम्मद अतहर हुसैन के रूप में हुई है। हुसैन मूल रूप से बिहारशरीफ‎ के लहेरी थाना क्षेत्र के गगनदीवान का रहने वाला है। हुसैन के साथ मॉब लिंचिंग की यह घटना 5 दिसंबर को हुई थी और उसने शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

7 दिसंबर को कैमरे पर दिया बयान

हुसैन ने मरने से पहले 7 दिसंबर को कैमरे पर अपना बयान दिया था। इस वीडियो में हुसैन ने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी थी। हुसैन ने बताया कि वह 20 सालों से नवादा में फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता है। घटना वाले दिन जब वह फेरी लगाने के बाद अपने घर लौट रहा था तभी रोह थाना क्षेत्र के भट्‌ठापर गांव के पास 6-7 युवकों ने मुझे घेर लिया।

8 हजार रुपये लूटे फिर की मारपीट

हुसैन ने बताया कि, यह सभी युवक नशे में धुत थे और उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मेरे पास से 8 हजार रुपये लूट लिए और फिर मेरे हाथ पैर बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने ईंट-रॉड से मुझे पीटा और मार-मार कर मेरी उंगलियां और हाथ तोड़ दिए। बदमाशों की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि फिर उन्होंने हुसैन के नाखून उखाड़े और प्लास से मेरे कान काट दिए।

प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाला

हुसैन ने बताया कि हमलावरों ने मेरी पैंट उतरवाकर प्राइवेट पार्ट चेक किया और फिर रॉड और पेट्रोल डाल दिया। बदमाशों ने गर्म लोहे की रॉड से मेरे शरीर पर वार किए। फिर हमलावरों के कुछ और साथी वहां पहुंच गए और उन सभी 15-20 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। बदमाशों ने हुसैन का गला दबाया और उसका सिर भी फोड़ दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और फिर रात करीब ढाई बजे पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हुसैन को अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।

4 आरोपी गिरफ्तार

हुसैन की पत्नी शबनम परवीन ने इस मामले में 10 लोगों को नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शबनम की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मॉब लिंचिंग के इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 03:58 pm

Hindi News / National News / उंगलियां तोड़ीं, कान काटे और पैंट खुलवाकर देखी पहचान, मॉब लिंचिंग ने ली मुस्लिम शख्स की जान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.