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UCC पर सीएम मोहन यादव का भगवान ‘राम’ वाला दांव, दतिया उपचुनाव में नया सियासी ‘खेल’!

CM Mohan Yadav on Uniform Civil Code: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने UCC का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जब भगवान राम ने एक विवाह किया तो किसी दूसरे व्यक्ति को 4 विवाह की इजाजत क्यों होनी चाहिए? इस मुद्दे पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है।
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भारत

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Rahul Yadav

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Mukul Kumar

Jul 13, 2026

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CM Mohan Yadav (File Photo: IANS)

Uniform Civil Code: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूनीफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दतिया विधानसभा में कहा कि जब भगवान राम ने एक ही विवाह किया था तो किसी दूसरे व्यक्ति को चार विवाह की इजाजत क्यों होनी चाहिए? उनके मुताबिक, अब चर्चा पूरे देश में एक समान कानून की होनी चाहिए।

मोहन यादव ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब यूनीफॉर्म सिविल कोड पर बोलने से बच रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही लेकिन इस दिशा में कोई बड़ा काम नहीं किया।

मोहन यादव ने साफ कहा कि अब समय आ गया है जब पूरे देश में एक समान कानून लागू हो। उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग नियम नहीं चल सकते। समाज में समानता तभी आएगी जब हर नागरिक के लिए नियम एक जैसे हों।

राम की राह पर चलने की अपील

दतिया विधानसभा में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने भगवान राम को आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि राम ने जीवन भर एक पत्नी की नीति अपनाई। अगर हम राम को अपना आदर्श मानते हैं तो फिर पुराने रिवाजों को क्यों नहीं बदलना चाहिए?

उन्होंने जोर देकर कहा कि यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि देश की एकता और समानता का प्रतीक है। महिलाओं को लेकर भी उन्होंने संकेत दिया कि एक समान कानून से उन्हें ज्यादा सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे।

कांग्रेस पर सीधा हमला

मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस करीब 55 साल तक देश की सत्ता में रही, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब जब भाजपा यूसीसी की बात कर रही है तो कांग्रेस इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है।

सीएम ने कहा- वे 55 साल राज कर गए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कभी नहीं की। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। उनका यह बयान कांग्रेस को घेरने वाला साबित हो रहा है।

देशव्यापी बहस की जरूरत

मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी पर चर्चा अब सिर्फ मध्य प्रदेश या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पूरे देश में इस पर खुली बहस होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचें।

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संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Mohan Yadav

Updated on:

13 Jul 2026 04:44 pm

Published on:

13 Jul 2026 04:05 pm

Hindi News / National News / UCC पर सीएम मोहन यादव का भगवान ‘राम’ वाला दांव, दतिया उपचुनाव में नया सियासी ‘खेल’!

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