UCC पर सीएम मोहन यादव का भगवान ‘राम’ वाला दांव, दतिया उपचुनाव में नया सियासी ‘खेल’!

Uniform Civil Code: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूनीफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दतिया विधानसभा में कहा कि जब भगवान राम ने एक ही विवाह किया था तो किसी दूसरे व्यक्ति को चार विवाह की इजाजत क्यों होनी चाहिए? उनके मुताबिक, अब चर्चा पूरे देश में एक समान कानून की होनी चाहिए।