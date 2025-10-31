मौसम ने फिर ली करवट: 1, 2, 3 और 4 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में देशभर में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में शानदार बारिश देखने को मिली कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के दौरान देशभर में अच्छा मौसम रहा। तापमान में गिरावट रही, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के जाने के बाद जहाँ कई राज्यों में एक बार बारिश पर ब्रेक लग गए, तो कई राज्यों में इसके असर से बारिश का सिलसिला बना रहा। इसी बीच अब देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 1, 2, 3 और 4 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।