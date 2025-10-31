Patrika LogoSwitch to English

मौसम ने फिर ली करवट: 1, 2, 3 और 4 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश के कई राज्यों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में 1, 2, 3 और 4 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 31, 2025

Heavy rain alert

Heavy rain alert

मानसून (Monsoon) के इस बार के सीज़न में देशभर में जमकर बादल बरसे। कई राज्यों में शानदार बारिश देखने को मिली कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स टूट गए। मानसून के दौरान देशभर में अच्छा मौसम रहा। तापमान में गिरावट रही, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के जाने के बाद जहाँ कई राज्यों में एक बार बारिश पर ब्रेक लग गए, तो कई राज्यों में इसके असर से बारिश का सिलसिला बना रहा। इसी बीच अब देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 1, 2, 3 और 4 नवंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

राजस्थान में इस बार मानसून के सीज़न में काफी अच्छी बारिश हुई। अब राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने फिर करवट ले ली है, जिससे बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कुछ जिलों में 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहने और तेज़ हवाएं चलने का भी अलर्ट भी है।

गुजरात में क्या रहेगा मौसम का हाल?

मानसून के सीज़न में गुजरात में भी जमकर बादल बरसे। इसी बीच गुजरात में भी एक बार मौसम ने करवट ले ली है और इसका असर भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि गुजरात के कुछ जिलों में 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश के कई राज्यों में मौसम ने फिर करवट ले ली है। पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गोवा और कोंकण के कई इलाकों 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाओं, आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है। उत्तरपश्चिम भारत के उत्तरप्रदेश में 1 नवंबर को कुछ जिलों में तेज़ बारिश का अलर्ट है। पूर्वी और मध्य भारत के मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम और अंडमान-निकोबार में कई जगह 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान रुक-रूककर जमकर बादल बरसेंगे। उत्तरीपूर्व भारत के मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड के कई जिलों में अगले 4 दिन के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है।

इन क्षेत्रों में हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान उत्तरपश्चिम भारत, पूर्वी और मध्य भारत, उत्तरीपूर्व भारत और पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में हल्की-मध्यम बारिश का भी अलर्ट है। इस दौरान तेज़ हवाओं और बिजली गरजने की भी संभावना है।

Updated on:

31 Oct 2025 04:50 pm

Published on:

31 Oct 2025 04:42 pm

Hindi News / National News / मौसम ने फिर ली करवट: 1, 2, 3 और 4 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

