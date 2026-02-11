मौसम दिखाएगा नया खेल: 12, 13 और 14 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का इस बार का सीज़न पिछले कई सालों से ज़्यादा अच्छा रहा और भारी बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान कई राज्यों में तो रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई और नदी, तालाब और बांध लबालब भर गए। मानसून के बाद कई राज्यों में अभी भी जोरदार बारिश हो रही है, तो कुछ राज्यों में अभी भी ठंड की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। 2025 में देशभर में अच्छी बारिश देखने को मिली और 2026 में भी जोरदार बारिश होने का पूर्वानुमान है। देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 12, 13 और 14 फरवरी को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।